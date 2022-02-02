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15:18, 02 февраля 2022

Австрийский «Райффайзен банк» не планирует уходить с российского и украинского рынка на фоне риска введения санкций

Австрийский «Райффайзен банк» не планирует уходить с российского и украинского рынка на фоне риска введения санкций. Глава группы RBI Йоханн Штробль заявил, что в банке надеются на дипломатическое решение проблемы и внимательно следят за развитием ситуации.

«В настоящее время мы не размышляем о подобном. Мы надеемся, что решения будут найдены и переговоры будут конструктивными с обеих сторон, и этот сценарий угрозы скоро завершится — без конфликтов», – подчеркнул Штробль.

Он также заверил, что кредитная организация имеет хорошую подушку безопасности.


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