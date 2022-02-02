Путин 3 февраля обсудит с президентом Аргентины двустороннюю повестку и взаимодействие в борьбе с коронавирусом

Путин в четверг, 3 февраля, обсудит с президентом Аргентины двустороннюю повестку, а также взаимодействие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Альберто Фернандес прибудет в Россию с визитом, сообщили в Кремле.

«Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса», — сказано в сообщении пресс-службы.