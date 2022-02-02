65% украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия

Исследования фонда «Демократические инициативы» опубликовал «Интерфакс». В случае вторжения РФ на Украину 43% жителей готовы в той или иной форме приобщиться к отражению агрессии: 20% из них пойдут на вооруженный отпор, из которых 10% присоединяться к вооруженным силам на фронте, 9% — к добровольческим силам. 23% жителей Украины готовы оказывать посильную помощь — деньгами или работой. Постараются выжить 18%. Впрочем, 22% опрошенных заявили, что не верят в новое вторжение.