Более 80% проверок Роскомнадзора в 2021 году обнаружили нарушения при обработке персональных данных, сообщают в ведомстве. Из-за утечек номеров телефонов россиянам за год поступило более 3,7 млн звонков. Чаще это были рекламные предложения, реже — звонки от мошенников. По оценке Роскомнадзора, обработкой ПД в России занимается свыше 6 млн. организаций и индивидуальных предпринимателей.