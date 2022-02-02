Более 80% проверок Роскомнадзора в 2021 году обнаружили нарушения при обработке персональных данных, сообщают в ведомстве. Из-за утечек номеров телефонов россиянам за год поступило более 3,7 млн звонков. Чаще это были рекламные предложения, реже — звонки от мошенников. По оценке Роскомнадзора, обработкой ПД в России занимается свыше 6 млн. организаций и индивидуальных предпринимателей.
2022-02-02T14:23:13+03:00
2022-02-02T14:23:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:23, 02 февраля 2022
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