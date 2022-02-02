Чиновники Чечни присоединились к обещанию депутата Госдумы Делимханова отрезать головы семейству Янгулбаевых

2022-02-02T14:17:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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Чеченские чиновники и силовики присоединились к обещанию депутата Госдумы Делимханова отрезать головы семейству Янгулбаевых. Среди тех, кто записал и опубликовал видео-обращения: глава МВД по Грозному, два вице-премьера Чечни, глава МЧС Чечни, командир полка имени Ахмата Кадырова, замглавы МВД Чечни, глава чеченской Росгвардии.
Делимханов Шарип, начальник управления росгвардии ЧР: «На каком бы из четырёх краёв земли вы ни прятались, мы найдем и разберёмся с вами <...> они будут жить только до тех пор, как мы не доберёмся и не отрежем им головы».
Видео были опубликованы в различных аккаунтах instagram. Ранее Песков прокомментировал, что у Путина нет планов встречаться с Кадыровым.
Источник видео и перевод: «1ADAT»