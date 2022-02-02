Индия планирует обойти санкции запада и приобрести у Белоруссии 1 млн тонн калийных удобрений, сообщает Times of India. Это будет первая сделка между данными странами после введения санкций Запада в отношении Минска в 2021 году. Ограничения были введены для подрыва белорусского экспорта удобрений. По данным зарубежного издания, для продажи калия государственная Белорусская калийная компания может открыть счет в рупиях в индийском госбанке. Санкции Запада блокировали торговлю белорусскими удобрениями в долларах и евро.
2022-02-02T12:53:30+03:00
2022-02-02T12:53:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:53, 02 февраля 2022
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