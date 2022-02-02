Четыре экс-депутата парламента Молдавии задержаны после обысков по делу о коррупции

Среди задержанных Артур Решетников, Виолетта Иванов, Анатолий Загородный и Владимир Витюк. Об этом сообщил телеканал «Публика» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Как сообщила сегодня в генеральной прокуратуре, обыски прошли в домах тринадцати бывших депутатов. Следователи подозревают, что народные избранники получали взятки за переход в другую парламентскую фракцию.