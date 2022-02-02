Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения России по безопасности

Дипломатический источник подтвердил РИА Новости подлинность ответа США и НАТО на предложения РФ по безопасности, опубликованного испанской El Pais.

Ответ США и НАТО по вопросам безопасности поражает наглостью и безответственностью, заявил Сенатор Джабаров. По его словам, такой ответ РФ не устраивает.

Из документов Pais следует, что США готовы обсудить с Россией взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине.

США хотят немедленно начать обсуждение договоренностей на смену СНВ-3 и включить в соглашения по контролю над вооружениями новые виды ядерных систем, обсудить в рамках этого диалога и тактическое ядерное оружие.

Там также говорится, что США готовы обсуждать вопросы неделимости безопасности и их интерпретации и рассмотреть возможность подписания с Россией документа по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес.

США и НАТО далее заявили, что воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

США готовы обсудить с Россией механизм, который позволит подтвердить неразмещение крылатых ракет «Томагавк» в Румынии и Польше.