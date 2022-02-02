Анна Попова, глава Роспотребнадзора заявила, что достаточный уровень коллективного иммунитета зависит от заразности вируса, при «Омикроне» он должен быть выше 90%, так как новый штамм очень заразен. Также глава Роспотребнадзора отметила, что вакцинация от коронавируса останется и после пандемии. Сейчас медики работают над вакцинами, способными защитить от всех штаммов.
2022-02-02T11:10:47+03:00
2022-02-02T11:10:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:10, 02 февраля 2022
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