Редакция «Эха Москвы» заявила о солидарности с журналистами «Новой газеты» и «Дождя»*, в связи с угрозами от Кадырова
Коллектив радиостанции «Эхо Москвы» просит вмешаться в ситуацию президента РФ Владимира Путина и проверить на законность заявления от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Главный редактор, «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграмм-канале написал: «В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из Новой газеты и телеканала Дождь* от руководителя Чеченской республики хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий. Обращаем внимание правоохранительных органов на эти нарушающие законы РФ заявления от высокопоставленного чиновника, являющегося генералом МВД.
Просим Президента РФ как гаранта Конституции РФ вмешаться в эту ситуацию.»