Бывший президент США Трамп считает, что страна «катится к чертям» при нынешнем главе Белого дома Байдене

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страна «катится к чертям» при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене. Политику нынешнего лидера страны Трамп оценил в интервью Newsmax. Среди неудач Байдена за 2021 год миллиардер отметил спад экономики, инфляцию, коронавирус и «военный позор в Афганистане». Также он заявил, что сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет.