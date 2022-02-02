Бывший президент США Трамп считает, что страна «катится к чертям» при нынешнем главе Белого дома Байдене

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что страна «катится к чертям» при нынешнем главе Белого дома Джо Байдене. Политику нынешнего лидера страны Трамп оценил в интервью Newsmax. Среди неудач Байдена за 2021 год миллиардер отметил спад экономики, инфляцию, коронавирус и «военный позор в Афганистане». Также он заявил, что сделал больше, чем большинство президентов за 30 лет.
2022-02-02T10:16:51+03:00
2022-02-02T10:16:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:16, 02 февраля 2022
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