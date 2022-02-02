Штамм коронавируса «омикрон» утратил способность проникать в легкие

Говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова. В интервью агентству РИА Новости она отметила, что сейчас эта мутация в основном поражает органы верхних дыхательных путей.

Попова считает, что российские власти сумели принять необходимые меры и выиграть несколько месяцев для подготовки системы здравоохранения. Между тем, издания отмечают, что в последние дни в поликлиниках в\как в Москве, так и в других городах Москвы образовались огромные очереди. Люди идут на прием к врачу с симптомами ОРВИ, в том числе с высокой температурой. Некоторым из них приходится ждать на улице.