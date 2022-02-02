В Комиссии Госдумы по этике говорят, что сообщения об угрозах депутата Делимханова должна проверять Генпрокуратура

Первый зампред Комиссии Николай Арефьев сказал агентству «Интерфакс», что считает подобные высказывания достаточно серьезными.Человека опасного для общества следует ставить на учет и контролировать его действия, добавил парламентарий. Ранее в Интернете появилось обращение Делимханова на чеченском языке. Как пишет интернет-издание Znak.com, один из ближайших соратников главы Чечни Рамзана Кадырова угрожал смертью членам семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Такие же угрозы он передал тем, кто переведет его слова на русский язык.