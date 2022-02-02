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10:10, 02 февраля 2022

В Комиссии Госдумы по этике говорят, что сообщения об угрозах депутата Делимханова должна проверять Генпрокуратура

Фото: Эхо Москвы
Фото: Эхо Москвы

Первый зампред Комиссии Николай Арефьев сказал агентству «Интерфакс», что считает подобные высказывания достаточно серьезными.Человека опасного для общества следует ставить на учет и контролировать его действия, добавил парламентарий. Ранее в Интернете появилось обращение Делимханова на чеченском языке. Как пишет интернет-издание Znak.com, один из ближайших соратников главы Чечни Рамзана Кадырова угрожал смертью членам семьи судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Такие же угрозы он передал тем, кто переведет его слова на русский язык.


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