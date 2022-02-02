Почти десять миллионов россиян лишены права выставлять свои кандидатуры на выборы разного уровня

Об этом сообщает движение «Голос»*.

В предыдущей версии документа, опубликованной летом прошлого года, не учтен рад категорий граждан. Прежде всего это те, кто владеет иностранными платежными документами и счетами в зарубежных банках, а таких около полутора миллионов человек. Кроме того, по оценке Голоса – это от 100 до 300 тысяч сторонников Алексея Навального, принимавших участие в акциях в его поддержку в начале прошлого года. Как пишет Новая Газета их могут квалифицировать, как сотрудничающих с экстремистскими организациями. И наконец еще 60 тысяч человек отбывают наказание и тоже лишены пассивного избирательного права. Напомню, что в первой версии доклада упоминаются осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления, привлеченные к административной ответственности за распространение материалов экстремистского характера и имеющие иностранное гражданство.

С момента распада СССР это уже четвертая волна ограничений избирательных прав для разных категорий населения страны.

* — Власти РФ считают «Голос» иноагентом.