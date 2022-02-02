Инспектор ГИБДД Петербурга в драке с сотрудницей уголовного розыска сломал ей предплечье

31 января в отделе полиции Василеостровского УМВД произошла драка между инспекторами ГИБДД с сотрудницей розыска. Судя по кадрам, которые опубликовали «Известия», 24-летнюю девушку попросили предъявить служебное удостоверение. В ответ она толкнула инспектора, после чего началась драка и гаишник повалил оперативницу на пол. В отношении инспектора возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.