NYT: Госдолг США впервые превысил $30 трлн

Антирекорд был установлен на несколько лет раньше, чем ожидалось. Как отмечает газета New York Times, причиной этому стали затраты на борьбу с коронавирусом. Со стороны правительства Америки было инвестировано $5 трлн для выплат пособий по безработице, поддержку малого бизнеса и стимулирующие выплаты. Отметим, в декабре 2021 года президент США Байден узаконил повышение предела госдолга США до $31,4 трлн.

По информации Счетной палаты, за первое полугодие 2021 года госдолг России вырос на 7,8% — или примерно на 1,5 трлн рублей — и составил 20,4 трлн рублей.