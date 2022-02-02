Старшеклассники Петербурга переходят с сегодняшнего дня на дистанционное обучение из-за коронавируса

Такое решение в Смольном приняли в начале недели. По версии городских властей, именно среди подростков коронавирус сейчас распространяется быстрее всего. Ранее в местном комитете по образованию говорили, что не будут переводить школы на удаленку целиков, так как это слишком тяжело для родителей младшеклассников. Кроме того, в городе уже действуют новые коронавирусные запреты для несовершеннолетних: теперь гражданам моложе 18 в Петербурге нельзя посещать заведения общепита за исключением тех, которые расположены в школах, на вокзалах и в гостиницах. Кроме того, для детей закрыты объекты розничной торговли кроме аптек и продуктовых магазином. С конца прошлой недели чиновники запретили детям практически весь досуг, оставив лишь прогулки и плановые спортивные мероприятия

Датой снятия этих ограничений в Смольном называют 13-е февраля.