Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим

Об этом президента Украины попросил МИД Румынии Ауреску «для защиты лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам». Декларация о независимости Молдавии от Советского Союза, принятая в 1991 году, определяла, что государственным языком в Молдавии является румынский. Но в Основной закон изменения вносить не стали. Там он до сих пор остается молдавским.