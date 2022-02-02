Румыния попросила Украину признать молдавский язык несуществующим

Об этом президента Украины попросил МИД Румынии Ауреску «для защиты лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам». Декларация о независимости Молдавии от Советского Союза, принятая в 1991 году, определяла, что государственным языком в Молдавии является румынский. Но в Основной закон изменения вносить не стали. Там он до сих пор остается молдавским.
2022-02-02T09:13:36+03:00
2022-02-02T10:19:27+03:00
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09:13, 02 февраля 2022
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