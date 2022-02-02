Попова: Около 80% случаев COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге приходится на штамм «Омикрон»

Около 80% случаев COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге приходится на штамм «Омикрон», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Больше половины всех случаев заболевания в России приходятся на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. Также сообщается, что около 20% инфицированных коронавирусом в РФ болеют бессимптомно. В столице около 40%. В ведомстве заявили, что динамики по летальности от COVID-19 сегодня не наблюдается. Количество госпитализаций сокращается. Максимальный рост заболеваемости в РФ идет среди людей 30-49 лет и 15-18. Среди пожилых показатели пока невысокие, сказала Анна Попова.

Речи о локдауне, карантине или каких-то чрезвычайных мерах против коронавируса сегодня не идет, отметили в ведомстве.

Отметим, ранее Попова заявила, что коронавирус в ходе мутации утратил способность проникать в легочную ткань. «Омикрон» в основном поражает органы верхних дыхательных путей.