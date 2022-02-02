Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов публично пообещал отрезать головы членам семьи оппозиционеров Янгулбаевых

Видео с соответствующими угрозами – на чеченском языке – он выложил на своей странице в соцсети Instagram. Аналогичную расправу народный избранник анонсировал и для тех, кто переведет его выступление на русский язык. Фрагмент его речи с русскими субтитрами опубликовал чеченский оппозиционный телеграм-канал «Адат». А глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от укрывающих беглецов стран выслать их в Россию.

Мать эмигрировавших Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, Зарему Мусаеву, в середине января похитили из Нижнего Новгорода чеченские силовики. Один ее сын – бывший юрист «Комитета против пыток», второго в Грозном считают причастным к ведению канала «Адат».

В Кремле меж тем объявили, что не планируют разбираться в ситуации с похищенной женщиной и конфликтом ее семьи с Кадыровым.