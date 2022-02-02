В России к 2030 году создадут единый информационный ресурс мониторинга качества экологии в стране

Ответственным за реализацию проекта определена ППК «Российский экологический оператор». Средства выделили в рамках нацпроекта «Экология».
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Ответственным за реализацию проекта определена ППК «Российский экологический оператор». Средства выделили в рамках нацпроекта «Экология».
Сергей Лавров: Смысл в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого Хотим получить четкий ответ, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств? Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим сообщить об этом…