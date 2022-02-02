Z Архив новостей новости
5 1 6 64
08:18, 02 февраля 2022

В России к 2030 году создадут единый информационный ресурс мониторинга качества экологии в стране

В России к 2030 году появится система мониторинга качества экологии. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Абрамченко. Целью проекта станет создание информационного ресурса, который объединит все данные по стране о состоянии воды, почвы, выбросах и источниках негативного воздействия. Система объединит данные об экологии из других информационных ресурсов госорганов. Этот ресурс, по мнению Абрамченко, позволит получить объективную картину по территории всей страны. «Без единого достоверного ресурса невозможно принятие оперативных управленческих решений по реагированию на экологические происшествия и предотвращение экологических катастроф», — говорится в сообщении.

Ответственным за реализацию проекта определена ППК «Российский экологический оператор». Средства выделили в рамках нацпроекта «Экология».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Анатолий Чубайс спецпредставитель президента по связям с международными организациями

Он восстановил российскую государственность и построил ее заново Нужен был тот, кто в такой момент способен взять на себя ответственность за страну. Это сделал Борис Николаевич Ельцин…

5 151 6 13416 01.02
Блоги

Сергей Лавров: Смысл в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого Хотим получить четкий ответ, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств? Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим сообщить об этом…

5 75 6 6727 01.02
Блоги

Григорий Юдин социолог, философ, профессор Шанинки

Промежуточные результаты эскалации Долгое время на действия России было принято только реагировать и не бороться за инициативу; сейчас по крайней мере часть стран исходит из того, что это приоритетное направление и действовать надо на опережение…

5 129 6 55345 26.01
Блоги

+ Владимир Путин: «Сказали одно — сделали другое. Как говорят у нас в народе — кинули» 01:15 Владимир Путин: «Сказали одно — сделали другое. Как говорят у нас в народе — кинули» Российский президент обвинил США в игнорировании в своих ответах принципиальных российских озабоченностей по гарантиям безопасности…

5 279 6 35584 01.02
8читать ;смотреть
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Главное, ни шагу назад, миссис Трасс! Мы на вас очень надеемся. Никакие сиюминутные британские финансовые интересы не могут быть важнее демократии и свободы!..

5 155 6 20290 31.01
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Им нужно показать, что Россия испугалась, а они спасли мир Раздувание угроз по поводу якобы предстоящего нападения России на Украину все больше становится сугубо англо-саксонским делом. Именно Великобритания, США и Канада задают тон кампании по поводу грозящих России санкций…

5 76 6 10338 31.01
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College London

Ще не вмерла Украiна? На что рассчитывает партия войны в Кремле Секрет, по-видимому, состоит в том, что Кремль вынашивает «стратегию победы», которая избавит его от всех этих неприятностей и обеспечит блицкриг, как единственно приемлемый для России формат войны…

5 215 6 107295 26.01
Блоги

Алексей Ягудин: Вновь невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага Я решил запустить петицию, которую предлагаю поддержать каждому, кто переживает за наш спорт! На мой взгляд, каждый наш искренний шаг способен изменить ситуацию и склонить чашу весов в сторону справедливости!..

5 47 6 6740 01.02
Блоги

Сергей Марков политолог

В чем причина расхождения между Зеленским и Вашингтоном? Есть несколько версий — Киевская, Московская, Вашингтонская и Европейская…

5 47 6 6925 01.02
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

«Какое США собачье дело до Украины?!» Американская активность по украинскому направлению — это, по сути дела, российская «заслуга». Молодцы! (А если Кремль продолжит в этом же ключе, то он умудрится подтолкнуть в НАТО даже Финляндию и Швецию!)…

5 41 6 26549 26.01
Блоги

«Часть оголтелой информационной борьбы против нашей страны» Ответ Посла России в США А.И. Антонова на вопрос СМИ…

5 111 6 20103 28.01
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Расстрел царской семьи: за что убили невинных людей, и почему мы не осудили это преступление? Расстрел царской семьи: за что убили невинных людей, и почему мы не осудили это преступление? В чем виновата супруга Николая II, его дети, люди, оставшиеся с семьей Романовых до конца…

5 43 6 8020 01.02
8читать ;смотреть
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

О чрезвычайных мерах по недопущению войны «Яблоко» готово взять на себя ответственность за организацию мирных переговоров, и предлагает себя в качестве организатора и участника гражданского международного переговорного процесса…

5 30 6 6071 27.01
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Один из самых бесправных существ в мире – это депутат правящей партии…

5 25 6 9412 26.01
#слушать 36:45 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Леонид Гозман политик

Глубокий смысл бессмысленного колебания воздуха Наши солдаты будут погибать и убивать, не защищая Родину, как украинцы, а исключительно ради понтов начальства. Война с Украиной – это путь в пропасть, из которой нам будет не выбраться…

5 208 6 44964 01.02
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Февраль. Достать чернил и плакать! Где-то вы, мои молодые читатели, уже не раз слышали эти сталинские слова «Удары будут наноситься по центрам принятия решений»...

5 328 6 72407 31.01

Популярное за неделю

Новости

РПЦ попросила Роскомнадзор заблокировать видео, в котором патриарх Кирилл призывает покупать криптовалюту Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе сказал РБК сказал, что это фейк…

5 4 6 58813
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Я все-таки предполагал, что эта деградация, к которой нас ведут, должна быть мягкой и постепенной. В Кремле же не дураки сидят, они понимают, что у России будущего нет, а куда-то надо двигаться. Осталась одна дорога – в прошлое…

5 41 6 99915 26.01
#слушать 52:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3609872
«Когда остались сомнения»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 3475 30.01
Блоги

«Лишь бы не было войны!» Заявление сторонников мира против Партии Войны в российском руководстве…

5 172 6 95727 30.01
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, снайперы и пропаганда антиваксерства, «Дело собак», НАТО и Куравлев Путин, снайперы и пропаганда антиваксерства, «Дело собак», НАТО и Куравлев Затея со снайперами на кладбище — тоже, в общем, не из лучших. Конечно, снайперы надежнее «Спутника V» защищают от ковида, но…

5 67 6 94583 31.01
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9414318
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5154327

Сегодня в эфире