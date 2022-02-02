В российском правительстве подсчитали, что россияне владеют криптовалютами на 16,5 трлн рублей или 214 млрд долларов

Пишет со ссылкой на источники агентство Bloomberg. По его данным, именно такими цифрами оперируют при разработке планов по регулированию отрасли в Кремле и Белом доме (ранее в ЦБ предлагали полностью запретить криптовалюты в России, но Минфин и, по данным Bloomberg, президент Владимир Путин лично, выступили против).

Этот объем был рассчитан в январе текущего года по IP-адресам крупнейших пользователей криптобирж. Bloomberg указывает, что оценка может оказаться заниженной, так как многие трейдеры скрывают свою деятельность.

Исследователи Кембриджского университета ранее писали, что в прошлом году Россия вышла на 3-е место в мире по выработке биткоина после США и Казахстана.