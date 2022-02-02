Верховный суд рассмотрит вопрос о признании движения «Колумбайн» террористическим

Материалы дела помечены грифом «секретно».

Заседание пройдет в закрытом режиме, сообщили в инстанции. С иском же обратилась Генеральная прокуратура.

Речь идет об объединении, идеи которого активно распространились по всему миру после стрельбы в американской школе «Колумбайн» еще в 1999 году. Тогда двое учеников убили 13 человек, а еще более 20 получили ранения. Сами нападавшие покончили с собой.

Сегодня же в социальных сетях и Интернете есть виртуальные сообщества, в которых последователи обсуждают планы повторения тех событий. Как говорил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, только в России насчитывается более 70 тысяч подростков, которые поддерживают идеи «Колумбайна». Власти уверены, что признание объединения террористическим поможет оградить детей. Там также приводят пример сообщества « Арестантский уклад един*», которое было признано экстремистским. И хотя обе этих субкультуры называют организациями, присущих для этого статуса офисов и руководителей у них нет.

Понятие «Колумбайн» вошло в обиход после массового расстрела в одноименной школе в США в 1999-м, таким образом, оно представляет собой не столько единое движение, сколько субкультуру сочувствующих тем, кто устраивает подобное. В России в последние годы произошел ряд схожих трагедий – в Керчи, Казани, Перми.

* "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) - экстремистская организация, запрещённая в России.