Насильника, находящегося 9 лет в розыске в России, задержали в Казахстане

Подозреваемого в групповом изнасиловании в России задержали в Казахстане. 29-летний гражданин Кыргызстана уже несколько месяцев находится в следственном изоляторе в Павлодаре. Следствие считает, что в 2012 году мужчина в компании молодых людей изнасиловал девушку и скрылся. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в РФ. Дальнейшую судьбу мужчины определит суд.
2022-02-02T08:01:06+03:00
2022-02-02T08:01:06+03:00
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08:01, 02 февраля 2022
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