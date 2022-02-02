Насильника, находящегося 9 лет в розыске в России, задержали в Казахстане

Подозреваемого в групповом изнасиловании в России задержали в Казахстане. 29-летний гражданин Кыргызстана уже несколько месяцев находится в следственном изоляторе в Павлодаре. Следствие считает, что в 2012 году мужчина в компании молодых людей изнасиловал девушку и скрылся. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в РФ. Дальнейшую судьбу мужчины определит суд.