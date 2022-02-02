Домработница с 15-летним стажем стала заместителем министра Чили

Отметим, президент Чили Габриэль Борич стал самым молодым главой государства за историю страны. Ему 35 лет.
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Отметим, президент Чили Габриэль Борич стал самым молодым главой государства за историю страны. Ему 35 лет.
Сергей Лавров: Смысл в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого Хотим получить четкий ответ, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств? Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим сообщить об этом…