Домработница с 15-летним стажем стала заместителем министра Чили

Домработница с 15-летним стажем стала замминистра по делам женщин и гендерной справедливости Чили. На высокую должности Лус Видаль назначил президент, об этом он написал в Twitter. Женщина работала в различных семьях в столичном регионе и занимала должность главы профсоюза домработников.

Отметим, президент Чили Габриэль Борич стал самым молодым главой государства за историю страны. Ему 35 лет.