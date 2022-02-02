Министр обороны США Ллойд Остин в феврале отправится в Европу на встречу с союзниками по НАТО

Как ожидается, на встрече главным вопросом станет украинский кризис. Совещание должно пройти 16-17 февраля.
Ранее Москва призывала Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины, поскольку это идет во вред стране.
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Как ожидается, на встрече главным вопросом станет украинский кризис. Совещание должно пройти 16-17 февраля.
Ранее Москва призывала Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины, поскольку это идет во вред стране.
Сергей Лавров: Смысл в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого Хотим получить четкий ответ, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств? Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим сообщить об этом…