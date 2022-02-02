Суд принял заявление прокуратуры о признании преступлениий нацистов в Ростовской области в годы ВОВ геноцидом

Генпрокуратура РФ и прокуратура Ростовской области обратились в суд для признания геноцидом преступлений нацистов в Ростовской области в годы Великой отечественной войны. Ведомство напомнило, что в Ростовской области в период её оккупации действовали прибывшие вслед за частями вермахта специальные карательные подразделения. За время оккупации было уничтожено 126 тыс. мирных жителей и военнопленных, сообщает Генпрокуратура. Сообщается, что ведомством проведена работа с многочисленными архивными документами по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области. По заявление возбуждено гражданское дело, производится досудебная подготовка.
2022-02-02T07:39:29+03:00
2022-02-02T07:39:29+03:00
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07:39, 02 февраля 2022
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