Вупи Голдберг отстранили на две недели от ведения программ на ABC News

Всему виной стали ее слова о Холокосте: она назвала геноцид евреев проблемой белых людей, а не расовым конфликтом. Голдберг дважды извинилась за свои слова. «Я незамедлительно отстраняю Вупи Голдберг на две недели из-за ее неверных и причиняющих боль комментариев. Хотя Вупи и извинилась, я попросил ее выделить время, чтобы подумать и осознать эффект ее комментариев», — заявил президент телеканала Ким Голдуин, его цитирует Коммерсантъ.