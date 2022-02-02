Вупи Голдберг отстранили на две недели от ведения программ на ABC News

Всему виной стали ее слова о Холокосте: она назвала геноцид евреев проблемой белых людей, а не расовым конфликтом. Голдберг дважды извинилась за свои слова. «Я незамедлительно отстраняю Вупи Голдберг на две недели из-за ее неверных и причиняющих боль комментариев. Хотя Вупи и извинилась, я попросил ее выделить время, чтобы подумать и осознать эффект ее комментариев», — заявил президент телеканала Ким Голдуин, его цитирует Коммерсантъ.
2022-02-02T06:55:14+03:00
2022-02-02T06:55:14+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:55, 02 февраля 2022
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