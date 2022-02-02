Заявление официального представителя Белого дома об использовании Россией химоружия в корне лживое, — Антонов

Посол РФ в Америке Анатолий Антонов добавил, что США так и не подкрепили ни одним правдоподобным доказательством свои высказывания. «Обвинения в наш адрес в «захвате» других государств также не имеют под собой оснований. Россия придерживается принципа «невмешательства» в дела зарубежных стран и строго следует международному праву. В отличие от США, чья современная история больше напоминает хронологию американских военных операций в разных уголках земного шара», — добавил дипломат, его цитирует агентство ТАСС.