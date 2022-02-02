Представительство США при ООН призывает к консультации по поводу запусков ракет КНДР, — Associated Press

Последний раз Совбез собирался на чрезвычайное заседание, связанное с ракетными пусками КНДР, 10 января. В феврале председательство в Совбезе перешло России, поэтому назначить заседание в соответствии с запросом может только она, напоминает Коммерсантъ. За январь Северная Корея выпустила семь ракет средней дальности.