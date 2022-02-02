В Красноярском крае похитили майнинговое оборудование на сумму свыше 14 миллионов рублей

В дежурную часть полиции обратился мужчина с заявлением о пропаже из его гаража 14 единиц вычислительной техники, предназначенной для майнинга криптовалюты, на общую сумму 14,48 миллионов рублей, пишет Интерфакс. Подозреваемые в краже, а также их автомобиль были оперативно установлены полицейскими. В настоящее время проводится проверка подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории края.
2022-02-02T06:06:41+03:00
2022-02-02T06:06:41+03:00
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06:06, 02 февраля 2022
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