В Красноярском крае похитили майнинговое оборудование на сумму свыше 14 миллионов рублей

В дежурную часть полиции обратился мужчина с заявлением о пропаже из его гаража 14 единиц вычислительной техники, предназначенной для майнинга криптовалюты, на общую сумму 14,48 миллионов рублей, пишет Интерфакс. Подозреваемые в краже, а также их автомобиль были оперативно установлены полицейскими. В настоящее время проводится проверка подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории края.