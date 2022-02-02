Метод забора пятен сухой крови усилит борьбу с допингом на Олимпиаде в Пекине, — президент WADA

Витольд Банька добавил, что на Играх в Пекине агентство ожидает увидеть, насколько хорошо этот метод работает при настолько больших объемах работы по тестированию, сообщает ТАСС. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Процедура тестирования пятен сухой крови впервые будет полноценно использоваться на Играх.
2022-02-02T05:51:49+03:00
2022-02-02T05:51:49+03:00
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05:51, 02 февраля 2022
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