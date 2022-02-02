Сильные стихийные бедствия говорят об отсутствии страховой защиты в Азии, — CNBC

Самым дорогостоящим стихийным бедствием прошлого года в Азии было наводнение в провинции Хэнань с общим ущербом в размере 16,5 миллиардов долларов, из которых только 10% были застрахованы. По данным страховой компании Munich Re Group, наводнения в центральной китайской провинции Хэнань в прошлом году не только привели к большим человеческим жертвам, но и стали самыми дорогостоящими в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2021 году.