В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня

Она продлится до 4 февраля, тогда же начнутся соревнования. Олимпийский огонь сделает круг — спортсмены пронесут его через 12 зон — и вернется в Пекин, где в пятницу от него будет зажжен огонь на стадионе «Птичье гнездо», это и будет означать начало новых Олимпийских игр. Примечательно, что, кроме спортсменов, огонь будут нести роботы и беспилотники.
2022-02-02T05:18:59+03:00
2022-02-02T05:18:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:18, 02 февраля 2022
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