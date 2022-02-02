В Пекине стартовала эстафета олимпийского огня

Она продлится до 4 февраля, тогда же начнутся соревнования. Олимпийский огонь сделает круг — спортсмены пронесут его через 12 зон — и вернется в Пекин, где в пятницу от него будет зажжен огонь на стадионе «Птичье гнездо», это и будет означать начало новых Олимпийских игр. Примечательно, что, кроме спортсменов, огонь будут нести роботы и беспилотники.