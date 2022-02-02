Краболовное судно затонуло у причала порта Зарубино в Приморье

«Краболов затонул, часть судна — над водой. На месте будет работать водолаз, обследует судно», — сказал собеседник агентства РИА Новости, директор приморского филиала ФГБУ «Морспасслужба» Иван Агаревский. По его словам, разлива топлива нет. Механик затонувшего краболова погиб, его тело достали на поверхность, капитан судна госпитализирован с переохлаждением.
2022-02-02T04:58:50+03:00
2022-02-02T05:01:22+03:00
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04:58, 02 февраля 2022
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