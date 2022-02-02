Смертность от Covid в США намного выше, чем в других богатых странах, — The New York Times

Несмотря на наличие разных вакцин, страна не смогла вакцинировать столько людей, сколько другие крупные и богатые страны. Важно отметить, что показатели вакцинации пожилых людей также отстают от некоторых европейских стран, передает издание. Соединенные Штаты еще больше отстали в проведении повторных прививок, оставив большое количество людей с ослабленным иммунитетом из-за штамма омикрон.