США направляют высокопоставленного сотрудника службы безопасности в НАТО, чтобы подготовиться к российским кибератакам

По оценкам американской разведки, российскому вторжению на Украину, скорее всего, будут предшествовать кибератаки на украинскую электросеть, ее системы связи и ее правительство. Все эти системы были российскими целями в течение последних шести лет. Украина часто служила президенту Владимиру Путину испытательным полигоном для российского арсенала кибероружия, пишет газета The New York Times.
2022-02-02T04:30:06+03:00
2022-02-02T04:30:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:30, 02 февраля 2022
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