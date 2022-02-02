США направляют высокопоставленного сотрудника службы безопасности в НАТО, чтобы подготовиться к российским кибератакам

По оценкам американской разведки, российскому вторжению на Украину, скорее всего, будут предшествовать кибератаки на украинскую электросеть, ее системы связи и ее правительство. Все эти системы были российскими целями в течение последних шести лет. Украина часто служила президенту Владимиру Путину испытательным полигоном для российского арсенала кибероружия, пишет газета The New York Times.