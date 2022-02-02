Движение «Талибан»* назначило первых двух женщин на руководящие должности в Афганистане

Указанным назначениям предшествовали многочисленные встречи талибов* с представителями ряда стран и международных организаций, на которых, в частности, поднимался вопрос участия представительниц женского пола в общественно-политической жизни страны. Малалай Рахим назначена директором специализированного родильного дома, а доктор Ариан назначена директором гинекологической клиники, передает ТАСС.

* Талибан признан террористической организацией и запрещен в РФ