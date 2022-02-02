Штормовое предупреждение с 12-метровыми волнами объявили у берегов Камчатки

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки и Командорских островов. Для населенных пунктов угрозы нет, такая погодная ситуация продлится до 4 февраля. «В первой половине ночи 3 февраля в акватории Берингова моря в Карагинском районе, Олюторском районе и Алеутском округе ожидается опасное волнение высотой 8-10 метров», — говорится в сообщении МЧС по Камчатскому краю, его приводит агентство Интерфакс.