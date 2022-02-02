Уволенный тренер «Майами Долфинс» подал в суд на НФЛ, обвиняя его в расизме

В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, говорится, что лицемерие было продемонстрировано холодным отношением к Брайану Флоресу со стороны «Дельфинов» после того, как он отказался принять предложение клуба в размере ста тысяч долларов за игру в свой первый сезон. В заявлении Национальной футбольной лиги говорится, что она будет защищаться от «этих необоснованных претензий».