Уволенный тренер «Майами Долфинс» подал в суд на НФЛ, обвиняя его в расизме

В иске, поданном в федеральный суд Манхэттена, говорится, что лицемерие было продемонстрировано холодным отношением к Брайану Флоресу со стороны «Дельфинов» после того, как он отказался принять предложение клуба в размере ста тысяч долларов за игру в свой первый сезон. В заявлении Национальной футбольной лиги говорится, что она будет защищаться от «этих необоснованных претензий».
2022-02-02T03:51:58+03:00
2022-02-02T03:51:58+03:00
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03:51, 02 февраля 2022
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