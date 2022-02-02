В трех районах Магаданской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели в среду объявили экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области в связи с непогодой, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы. Ожидаются метели и сильный ветер. В региональный Минтранс направлены рекомендации по усилению контроля за состоянием дорог, приведению сил и средств в повышенную готовность, передает агентство ТАСС.
2022-02-02T03:46:04+03:00
2022-02-02T03:46:04+03:00
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03:46, 02 февраля 2022
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