В трех районах Магаданской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели в среду объявили экстренное предупреждение в трех районах Магаданской области в связи с непогодой, сообщили журналистам в пресс-службе пожарно-спасательного центра Колымы. Ожидаются метели и сильный ветер. В региональный Минтранс направлены рекомендации по усилению контроля за состоянием дорог, приведению сил и средств в повышенную готовность, передает агентство ТАСС.