На долю россиян приходится 12% всей мировой криптовалюты, — Коммерсантъ

«Показатель оценивался месяц назад при помощи анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптовалют и других данных»,— сказали источники издания Bloomberg, комментарий приводит газета КоммерсантЪ. По данным сингапурского платежного шлюза TripleA , более 17 млн россиян являются владельцами криптовалюты. 60% из них в возрасте от 25 до 44 лет.
2022-02-02T03:33:39+03:00
2022-02-02T03:33:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2973968-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:33, 02 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Сергей Лавров: Смысл в том, что безопасность либо одна для всех, либо ее нет ни для кого Хотим получить четкий ответ, как наши партнеры понимают свое обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств? Если Вы отказываетесь от данного обязательства, просим сообщить об этом…