На долю россиян приходится 12% всей мировой криптовалюты, — Коммерсантъ

«Показатель оценивался месяц назад при помощи анализа IP-адресов крупнейших пользователей криптовалют и других данных»,— сказали источники издания Bloomberg, комментарий приводит газета КоммерсантЪ. По данным сингапурского платежного шлюза TripleA , более 17 млн россиян являются владельцами криптовалюты. 60% из них в возрасте от 25 до 44 лет.