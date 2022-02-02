Привитым от ковида не нужна изоляция после контакта с больным, — Попова

Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов, — добавила она в интервью РИА Новости.

Неделю назад Оперштаб обновил санитарные правила в пандемию коронавируса. Согласно ему, контактировавшие с больными Covid-19 должны сидеть на изоляции не две недели, как было раньше, а одну. Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта.