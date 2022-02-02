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03:22, 02 февраля 2022

Привитым от ковида не нужна изоляция после контакта с больным, — Попова

Привитым и переболевшим контактным такая изоляция не показана, если у них нет симптомов, — добавила она в интервью РИА Новости.
Неделю назад Оперштаб обновил санитарные правила в пандемию коронавируса. Согласно ему, контактировавшие с больными Covid-19 должны сидеть на изоляции не две недели, как было раньше, а одну. Больничный в таком случае теперь также будет оформляться на семь дней с момента последнего контакта.


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