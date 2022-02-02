В Совете Федерации предложили отзывать гражданство за оборот суррогатного алкоголя

Также предполагается депортация в случае, если злоумышленник не гражданин России. По словам инициатора законопроекта, сенатора Сергея Рябухина, 75% лиц, занимающиеся оборотом и продажей суррогатного алкоголя, составляют иностранные граждане из стран ближнего зарубежья. Рябухин отметил, что в случае положительного отзыва на предложение от МВД РФ поправки сразу будут внесены в Госдуму.