Tesla отзывает более 50 тысяч автомобилей

Все из-за ошибки: при некоторых условиях автомобиль в режиме автопилота не останавливается на перекрестках. По данным Национального управление безопасностью дорожного движения (NHTSA), отзыв затронет автомобили Model S, выпущенные в 2016-2022 годы, Model X 2017-2022 годов, Model 3 и Model Y 2020-2022 годов выпуска, сообщает сайт «Голос Америки».

* «Голос Америки» внесен в список СМИ-иноагентов