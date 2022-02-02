Генсек ОДКБ выступит через две недели перед Совбезом ООН

Планируются переговоры о сотрудничестве двух международных организаций, об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. «Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность выступить перед Советом Безопасности по вопросу Казахстана на повестке», — отметил он. Коллективные миротворческие силы ОДКБ были направлены в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации во время январских массовых протестов и демонстраций.
2022-02-02T02:31:33+03:00
2022-02-02T02:31:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:31, 02 февраля 2022
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