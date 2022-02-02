Риторика Вашингтона отличается от киевской, — постпред США при ООН

Линда Томас-Гринфилд вновь заявила о 130 тысячах российских военных на границе с Украиной, добавив, что у США были интенсивные дискуссии с украинским правительством. Она отметила, что у Америки другой посыл и другая риторика, однако в том, что США и власти Украины видят на границе страны, сомнений и разногласий нет.
2022-02-02T02:16:41+03:00
2022-02-02T02:16:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:16, 02 февраля 2022
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