Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в политизации признания «Спутника V»

Европейское медицинское агентство (EMA) не признает «Спутник V» исключительно по политическим мотивам, передает комментарий Петера Сийярто издание «Известия». Он добавил, что этой российской вакциной в Венгрии привили миллион жителей, в том числе и его самого.

На встрече с премьером Венгрии Виктором Орбаном президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия поставила венгерской стороне более 2 миллиона доз «Спутника».