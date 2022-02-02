Первое совещание ООН по запрету ядерного оружия отложено из-за ковида, — Kyodo

Встреча в Вене будет перенесена с мартовского графика на, возможно, лето из-за ограничений на поездки на фоне распространения коронавируса. Александр Кментт, директор департамента по вопросам разоружения Министерства иностранных дел Австрии, также сообщил Kyodo News, что международная конференция, посвященная гуманитарному воздействию ядерного оружия, тоже будет отложена.