Как утверждает политик Радослав Сикорский в статье под названием «Кто против оружия для Украины, тот за войну», Германия извлекла неверные уроки из своей истории. По его мнению, кризис вокруг Украины «частично коренится» во внешней политике Германии и Франции, которые «нарушает правила Лиссабонского договора», согласно которому государства ЕС совместно определяют свои стратегические цели и интересы в области безопасности, сообщает РИА Новости.