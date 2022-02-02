Экс-глава МИД Польши Сикорский раскритиковал отказ ФРГ поставлять оружие Украине, — Der Spiegel

Как утверждает политик Радослав Сикорский в статье под названием «Кто против оружия для Украины, тот за войну», Германия извлекла неверные уроки из своей истории. По его мнению, кризис вокруг Украины «частично коренится» во внешней политике Германии и Франции, которые «нарушает правила Лиссабонского договора», согласно которому государства ЕС совместно определяют свои стратегические цели и интересы в области безопасности, сообщает РИА Новости.
2022-02-02T01:43:09+03:00
2022-02-02T01:43:09+03:00
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01:43, 02 февраля 2022
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